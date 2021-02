J'ai terminé mon activité de lampes solaires en France et je me suis lancé au Liban dans la même activité avec un partenaire locale ayant 3 ans d'expérience dans ce domaine sur le marché Libanais.



Nous proposons toute une gamme de lampe solaire pour le Liban et le Moyen Orient et nous développons notre activité en Afrique avec 3 partenaires basés au Liberia, en Égypte et au Maroc.



Installer depuis peu au Liban, je suis disponible pour toutes activités dans les énergies renouvelables, le trading et le transport.



Je bénéficie de nombreux contact au Liban et dans toutes la région ainsi qu'en Europe et en Asie.



Nous constatons une augmentation chaque année de la consommation d'électricité en hiver mais aussi de plus en plus en été. Nous ne sommes pas prêt à diminuer notre consommation électrique et il est difficile de se passer de lumière c'est à partir de se constat que nous avons créer ce site.



