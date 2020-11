Marc-Olivier BLANC

Mon parcours professionnel se veut progressif afin de bien maitriser les différents métiers du conseil en système d'information.



Mon expérience et mon expertise technique m'apportent une bonne crédibilité auprès des équipes techniques et facilite la communication et la compréhension.



De même, cette expertise garantie à mes clients l'adéquation entre les besoins exprimés et les solution techniques retenues.



Mon orientation actuelle vise à m'amener progressivement à une connaissance complète du système d'information ainsi qu'a la maitrise des processus industriel impliqués. L'objectif étant à terme d'accéder à des poste à responsabilité dans le maintient, l'évolution et l'amélioration des systèmes d'information industriels.



Cela passera bien entendu par l'acquisition des compétences managériales qui sont inhérentes à ce type de poste.



Mes compétences :

Catia

Chef de projet

Compliance

Consultant

Delmia

Enovia

Information System

Insight

Manager

Matrix

Microsoft Project

PDM

PLM

Project manager

REACH

RoHS

Système d'Information

Teamcenter

Windchill

Product Lifecycle Management

Gestion de projet