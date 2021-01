Marc-Olivier ROBILLIARD

26 ans d'expérience dans des environnements High Tech, de la phase d’avant-vente jusqu’au support/maintien opérationnel après déploiement commercial, de produits et services IT innovants et sécurisés pour des clients nationaux et internationaux;

21 ans dans des rôles managériaux avec le pilotage d’équipes multiculturelles en gestion directe et transversale et multi-sites;

18 ans en gestion de projets et programmes dans la région Europe avec une croissance significative des revenus;



Environnements

• Transformation/Mutation (acquisition, réorganisation, changements stratégiques)

• Innovation, Rupture technologique, Marché en forte croissance

• Management en direct ou transversal d'équipes



Compétences

• Management de projets: pilotage de projets / programmes complexes, Élaboration et supervision de P & L, Gestion du changement, Gestion d'équipes, Prise de décision, Gestion des priorités et des risques

• Orienté Client: Construit et maintient la satisfaction client. Mise en place et suivi de la relation Client basée sur la confiance, Soutient des équipes commerciales en phase d'avant-vente

• Leadership et Management: coaching, délégation, management direct et transversal, écoute, structuration d'équipe

• Stratégie / Organisation / Excellence opérationnelle : Amélioration des processus et méthodologies, Tableau de bords avec KPIs, Gouvernance (technique, programme, opération), Participation à des comités de décision



Certification PMP depuis 2011



Mes compétences :

Pay TV

Gestion de projets internationaux

Management

PMP

Cross cultural management