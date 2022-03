Marc OLTRA

Désormais en retraite de l'Etablissement BRGM.

Précédemment contrôleur de gestion en direction opérationnelle puis Secrétaire général de l'ENAG-Ecole au BRGM, j'étais dans mon dernier poste et pendant 5 ans à la Direction de l'Information et des Services Numériques autour de la partie SI fonctionnel. En charge du management d'une équipe de 10 personnes et de nos prestataires pour répondre aux besoins d'évolutions des utilisateurs métiers ou du personnel de l'Etablissement, du support et du maintien en condition opérationnelle de nos applications.



J'ai par ailleurs une longue expérience du monde associatif et j'étais président d'une association sportive d'entreprise de 660 adhérents et 30 sections sportives de 1995 à 2017 à ce jour.



Mes compétences :

Association sportive et club de Football

Management d'équipe

Formation professionnelle et contrôle de gestion