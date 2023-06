En tant que Psychologue et Psychothérapeute (N° Adeli 819304098) j'interviens au niveau du développement des personnes et des groupes pour améliorer la communication, la confiance en soi ...



En tant qu'Ergonome je tiens compte de l'humain pour adapter son environnement de travail. J'interviens dés le début d'un projet que ce soit pour des Ateliers en Art -thérapie, en communication, en informatique ou multimédia....



Je m'appuie sur 33 années d'expériences dans les domaines de:

- la communication et le management

- la gestion et conduite de projet

- la création multimédia et graphique



Principales fonctions occupées tout au long de ma carrière professionnelle

- Consultant et formateur en relation humaine

- Chef de projet multimédia

- Professeur responsable d'une section multimédia

- Responsable graphiste

- Graphiste, infographiste 2D/3D

- Educateur

- Professeur d'Arts Plastiques et de Technologie

- Artiste peintre - Graphiste



Titre de Psychologue et Psychothérapeute



Diplômes et certificats professionnels

- Diplômé Master en Ergonomie Cognitive et Ingénierie du Langage (ECIL)

- Diplôme de Chef de Projet en Informatique de gestion (CPI)

- Diplôme National Supérieur d'Art Plastique (DNSAP)

- Certification de Maître praticien en PNL

- Certification de Praticien en Hypnose Ericksonienne et Neuro-sémantique

- Certificat de cadre informatique en entreprise

- Certificat d'études spécialisées du 3ème degré conception et réalisation d'images par l'informatique



En dehors de la compréhension de l'humain, je me sens très concerné par l'évolution de nos sociétés tant au niveau social, éducatif (ex: Ecole Montessori) qu'écologique (ex: Hameau des Buis)



Pour me contacter:

24, chemin de la colline 81500 Lavaur

Tél : 05.63.40.32.10

Email : marc.peyrucq@gmail.com



Mes compétences :

Ergonomie

Psychologie

PNL

Hypnose Ericksonienne

Neurosciences

Communication

Psychothérapie

Analyse transactionnelle

Ennéagramme

Développement personnel

Art-thérapie