Marc PIEMONTOIS

RESPONSABILITES IT :

Direction de service ou de projets

Consultant senior



MON EXPERIENCE



Direction d'entreprise

Responsable de service

Consultant en Systèmes d’Information, Logistique et Organisation

Chef de Projets

Etudes et Développement, Infrastructure

Spécialisé sur IBM AS/400 - ISeries et AIX



MES COMPETENCES



Informatique :

Architecture logicielle et Système d’Information – Etudes et Développement - Intégration/déploiement de progiciels - EDI – Infrastructures

Logistique :

WMS. Pilotage d’entrepôt - Approvisionnements– Distribution B to B / B to C - Retail – Back office E-Commerce

Management :

Directeur de SSII - Chef de projet AMOA/MOE– Responsable de service – Groupes de travail

Gestion :

Gérance de SARL - Elaboration et suivi des budgets – Gestion de projet

Organisation :

Audit – Entretiens – Modélisation processus et procédures – Diagnostic - Recommandations

Qualité :

Identification processus clés - Chartes - Certifications - Tests ISTQB



MON PARCOURS



Chef de Projet S.I. Retail

Chef de Projet WMS

Consultant AMOA Logistique

Consultant AS/400 System I

Consultant en organisation

Chef de Projet Informatique Logistique / Supply Chain

Responsable Informatique

Chef de Projet

Analyste Programmeur



Mes compétences :

ISTQB

Informatique

Logistique

Organisation

Supply chain

AS400

Audit

Responsable

Qualité

Gestion de projet