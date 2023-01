Marc PIZON

Je possède un Bac+5, diplôme d'Ecole de Commerce Audencia Nantes, majeures "Marketing" et "Management des Institutions Culturelles et Multimedia".



Après presque dix années passées dans l'industrie musicale, je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge professionnel.



Ayant travaillé dans le digital, la direction artistique, le marketing, la promotion, les relations label, le management d'artistes et la synchronisation de musique, je souhaite orienté mon parcours professionnel sur de la gestion de projet ou de la gestion des relations client.



Mes compétences :

Musique

Management