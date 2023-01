Marc PONCHET

Depuis juin 2008 : Adjoint au Directeur en charge des Relations internationales et du développement de l'Agence France Nucléaire internationale



Représentant de la France dans différents groupes de travail de l'AIEA consacrés aux Nuclear New Comers



Depuis 2009 : participation à la formation du Master Rechercher - Professionnel Gestion-Economie / Mention : Economie de l'environnement et de l'énergie / Spécialité : Economie et politique de l'énergie et de l'environnement sur le thème "Conduite de projet nucléaire /

Construire une première centrale nucléaire/

Du processus décisionnel à la réalisation".







octobre 1999 à juin 2008



Chargé de relations bilatérales au sein de la Direction des relations internationales du CEA (Japon, Corée, Asie du Sud Est et Afrique du sud, de fin 1999 à 2005 ; Russie, Sud-Est Asiatique et Amérique du Sud aujourd’hui). Mon activité était initialement orientée vers les coopérations nucléaires, j’ai ensuite initié des coopérations pour l’ensemble des autres directions opérationnelles, notamment pour la DRT au Vietnam et au Brésil.



1996 à 1999



Chargé de mission auprès du Directeur de l'Information Scientifique et Technique du CEA, en charge du projet de création d'un Centre d'Information Scientifique Multimédia et de la communication de cette direction.





1990-1995



Responsable de la communication institutionnelle de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (devenu IRSN depuis), équipe de 6 personnes, budget 8 MF.



1990



Chargé de mission auprès du Directeur de la Communication du CEA. Communication environnementale et de crise



1984-1989



Consultant au sein de l'agence de communication institutionnelle CIVIS Conseil, en charge de la représentation régionale de l'ANDRA, lors des campagnes de prospection de sites pour le stockage des déchets radioactifs (site de surface puis site en structure géologique profonde).



Mes compétences :

Nucléaire

Communication

Relations internationales

Energie