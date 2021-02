Marc PORTHAULT

COMPETENCES



Mise en route :



Chaufferie biomasses/gaz/fuel eau chaude et vapeur (200 kW a 10 MW)

Filtres de fumées (électrofiltres Beth, filtres a manche Tecfidis, Filtres a céramiques Glostfum)

Systèmes de traitement d’eau (adoucisseur a résine, pompes d’injection)

Bâches alimentaires atmosphériques et pressurisées



Techniques :



Gestion de chantier en autonomie (Analyse des besoins, confection d’une solution immédiate et sécurisée en attendant les pièces usine, gestion des sous-traitants, des délais, des réserves…)

Diagnostique et dépannage électrique (multimètre, pince ampéremétrique)

Mesures physiques (débit, vitesse, analyse combustion ECOM)

Dépannage automate niveau 3 (Proface, TSX,PL7pro,Unity Loader)

Dépannage centrale Hydraulique niveau 3 Fluid ap

Très bon niveau en réseaux Hydrauliques (Pompes, V3V, débits, pertes de charge, formules)

Equilibrage des réseaux hydraulique et aérauliques (Débitmètre sonique et delta P, Thermomètre IR)

Formation sur site et en salle du personnel d’exploitation

Soudure à l’arc (basique et rutile, jusqu’à 3.2mm)

Parfaite connaissance du séchage de béton réfractaire

Rédaction de rapports d’intervention sous Pack office



Habilitations :



Electrique, BR/BC/B2V essai APAVE 2014

Gaz, Conduite et maintenance

Vapeur, Conduite

Passeport et vaccins pays tropicaux à jours (fièvre jaune, méningite, hépatites)



DOMAINES D’ACTIVITES

Chaufferies urbaines

Piscines municipales

Usines (process vapeur et vapeur alimentaire)

Serres

Scieries

Usine à a cacao





Mes compétences :

Combustion

Électricité

Soudure a l'arc

Conduite vapeur

Mesure Physique

Bois

Biomasse

Formation client

Hydraulique

Encadrement d'équipe

Électrotechnique

Energie

Vapeur

Combustion coque de cacao