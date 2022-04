Laurence LEMAREC

RH à l'Institut Polaire Français Paul Emile Victor, j'ai en charge plus particulièrement le recrutement, la gestion de carrière et la formation.



Nos recrutements sont atypiques : la plupart des postes sont basés hors métropole :

- Antarctique : base Dumont d'Urville et Concordia

- Arctique, Ny Ålesund bases françaises Jean Corbel et Charles Rabot

- Iles Subantarctiques : les îles françaises de Crozet, Kerguelen, Amsterdam et Saint-Paul ont le statut de Territoire d'Outre-Mer.



Les durées des missions varient de 2-3 mois à 14-15 mois.



Mes compétences :

Formation

Gestion de carrière

Recrutement

Sourcing