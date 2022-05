Je travaille dans la fonction ressources humaines depuis plus de 15 ans avec une expertise dans le domaine des relations sociales et dans la sécurité et conditions de vie professionnelles.



J’ai une solide connaissance juridique et une compétence complémentaire en hygiène, sécurité et conditions de travail résultant de mes études et travaux sur les risques psychosociaux, le stress et la prévention des risques professionnels.



Marie-Yannick SIZUN



Mes compétences :

Droit

Droit social

GPEC

GRH

Hygiène

hygiène et sécurité

Instances représentatives du personnel

Mobilité

Négociation

OPCA

Recrutement

Relations Ecoles

Relations sociales

Reporting

Ressources humaines

Risques professionnels

Sécurité