Marc SCHWINDENHAMMER

Offre d'emploi



La société dans laquelle je travaille a aujourd'hui la chance de voir son carnet de commande croître de manière significative. Pour être en mesure de les traiter dans les meilleures conditions nous sommes à la recherche d'ingénieur, de formation mécanique ayant trois à cinq ans d'expérience. Laissez moi un message, je ferais le nécessaire pour prendre contact dans les plus brefs délais.



Bonjour,

La cinquantaine avec la volonté et l'envie que l'on a à vingt ans. Aujourd'hui Directeur Commercial d'une PME extrêmement dynamique où je prends beaucoup de plaisir dans son développement tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Je suis totalement ouvert à toute forme d'échanges professionnels, groupe de travail, etc....



Mes compétences :

Processus ISO - Commercial - ADV

Gestion de projet

Exportation produit de la classe 1