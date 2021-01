Marc Sorba

MS DISPLAY AGENT COMMERCIAL A.V. PRO Professional Display Solutions ,Expert en solutions Audio Pro ,Accessibilité

Provence-Alpes-Côte dAzur, France



Infos

25 ans d'expérience dans la distribution et la vente de solutions audiovisuelles .



En charge des projets d'étude, d'ingénierie et d'installation de sonorisation, de projection multimédia, mur d'images, affichage dynamique, d'automates de salles de conseil, de communication audiovisuelle dynamique, WEB TV d'entreprise, de visioconférence et de muséographie.



Je travaille en relation avec les collectivités, l'éducation, les PME/PMI, les B.E., les sociétés de Production TV et les centres de congrès..



Veille technologique, sourcing, suivi relationnel clients,gestion des achats, organisation et animation des équipes techniques et suivi de chantiers jusqu'à leur réception.



Je propose à mes clients de nouvelles solutions évolutives et fonctionnelles pour leur communication interne et externe.