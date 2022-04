François TOURNY

Avec 30 ans d'expérience en réalisation de projets audiovisuels et scénographiques, J'ai créé un Atelier de Conseil spécialisé en Scénographie, Ingénierie Audiovisuelle et Muséographie.



Plus d'infos sur notre nouveau site :





Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage et Maîtres d'Oeuvre :

- Audit , Diagnostic,

- Définition & Études des besoins,

- Avant Projet (APS, APD),

- Rédaction de cahier des charges (CCTP),

- Consultation des entreprises (DCE),

- Analyse & synthèse des offres (ACT),

- Coordination travaux & Suivi Chantier (EXE, VISA),

- Validation des performances,

- Réception des Ouvrages (AOR),

- Validation Service Régulier (VSR).



Mes compétences :

Cinéma

Ingénierie

Maitrise d'oeuvre

Multimedia

Muséographie

NTIC

PROGRAMME

Scénographe

scénographie

Signalétique

Conseil