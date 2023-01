Marc TSITERE

2022 à aujourd'hui : En recherche active



2016 à 2022: Auto entrepreneur



2013 à 2016 : M&M Services, société dotée de deux co-gérants( Mike Hennion et moi-même ) ayant collaboré à 4 reprises dans le domaine de la prestation de service , nous vous proposons des solutions de rechange afin de livrer , d'installer au mieux vos stands , gérer vos chantiers , et contribuons à vous apportez nos connaissances , notre savoir faire et une tranquillité a toute épreuve.



2012 à 2013 : responsable logistique chantier (Instantané)



2004 à 2011: responsable des opérations extérieures (La Compagnie)



2000 à 2004: chef de chantier ( La Compagnie)



1992 à 2000 : manutentionnaire puis adjoint au chef d'équipe ( Cré Rossi puis GL mobilier)



1986 à 1992: intérim et cdd



Mes compétences :

Organisation

Capacité d'adaptation

Esprit d'équipe