Marc VAILLANT

Bonjour,



J'occupe actuellement le poste d'account manager solutions EDI chez GENERIX Group.



Compétences : ventes de logiciels concernant les domaines de la qualité de données, Location Intelligence, solutions Marketing Digital (traitement des données et communication multicanal), enrichissement des données, traitement de la donnée, vente de solutions EDI et dématérialisation fiscale de factures. Management de projets intégrant la vente de software, l'hébergement et l'intégration via un réseau de partenaires.



Mes compétences :

Développement commercial

international

Vente

Prospection

Management

Informatique

Business development

trading

Webmarketing

Analyse financière

Marketing

Chine