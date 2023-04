Marc VANOVERBERGHE

Les solutions packagées du marché sont trop coûteuses? Elles ne répondent pas parfaitement à votre besoin ou en font beaucoup trop ?



Move2IT vous propose de créer avec vous l'outil qui répondra à tout vos besoins...



C'est au travers de développements spécifiques et sur mesure basés sur l'élaboration d'un cahier des charges précis, que Move2IT assure à ses clients l'adéquation de la solution fournie avec leurs besoins.



Le developpement sur mesure de votre application offre de nombreux avantages:



* Vous participez activement à l'élaboration du cahier des charges

* Nous répondons à tous les besoins identifiés, sans exception

* L'ergonomie de l'application est étudiée en fonction de votre activité et de vos utilisateurs

* C'est le logiciel qui s'adapte à votre métier et non l'inverse



Mes compétences :

Linux/UNIX

développement informatique

Developpement PHP

Gestion base de données MySQL