Marceau VAUCHER

Création et développement de la marque « Atout-Résines » sur les places marché et

particulièrement chez Amazon.

Recherche et importation produits.

Préparations commandes des sites de E-Commerce

Mise à la teinte des produits (machine à teinter)

Devis et préconisations sur les gammes de résines époxy, polyuréthane, béton ciré, et autres

Accompagnements téléphoniques des clients,

Développements e-marketing, Gestion des mots clés.

Conception 3D, vente du projet, financement, suivie dossier (fabrication, livraison, pose)

Prospection client cible.