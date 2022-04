Marcel ISTANBULLU

Nous sommes fabricant de vêtements pour femme et fillette en actualisation et fast-fashion, commercialisés principalement sous les marques LPC-GIRLS, Les petites Chéries et Lisa Bahïa.

La société est composée d’une trentaine de salariés et la fabrication est essentiellement française. Nos produits sont confectionnés à Paris et région parisienne.

Cette proximité permet d’être réactif et de minimiser les coûts et délais de livraison ; de proposer des modèles fabriqués en France, et renouvelés fréquemment.

La création est notre point fort et permet de nous distinguer de nos concurrents: stylistes, modélistes et infographistes y travaillent et sont à l’écoute afin de développer des produits à la demande.

Nous sommes bien implantés auprès des centrales d’achats, et magasins spécialisés.

Au plaisir de vous accueillir prochainement en nos locaux: à la boutique de la rue du faubourg Saint-Martin, ou dans le 11e arrondissement, pour voir nos collections.



