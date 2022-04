Marcel JIOLLENT

Le CIEDAS, association déclarée loi 1901, c’est :

Le C … comme CENTRE : « point où convergent des réflexions et d’où partent des idées, des projets. Comme l’a si bien dit Saint Exupéry : « si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m’enrichis ».

Le I … comme INTERNATIONAL : « donner la possibilité à toutes et à tous de reprendre l’objet d’existence du CIEDAS quel que soit son pays d’origine au-delà de toutes barrières administratives ou politiques ».

Le E … comme ETUDES : « c'est tout faire pour mettre en œuvre pour connaître, apprendre, approfondir les connaissances déjà acquises afin de les transmettre à autrui ».

Le D ... comme DIPLOMATIQUES : « le CIEDAS a pour but les échanges des connaissances, dans quelques domaines que ce soient, sans préjugés, sans contraintes, sans barrières idéologiques, ni frontières de tous ordres, en gardant toujours à l’esprit le respect des autres et de soi-même pour le bien de l’Humanité ».

Le A ... comme ARTISTIQUES : « Le CIEDAS a conscience de la nécessité que l’Humanité comprenne que sans la création artistique, l’Etre humain ne saurait être ».

Le S ... comme SCIENTIFIQUES : « la science, au sens général du mot, est le savoir opposé à l’ignorance et la connaissance réfléchie opposée à la connaissance du vulgaire ».

Parmi les Membres fondateurs, en 2010, qui ont apposés leur signature lors de la création de l’association, se trouvent Monsieur Sergiu NICOLAESCU, acteur et réalisateur de films, Madame la Professeur Mioara MANDEA, Secrétaire Générale de l'European Geosciences Union (EGU), Secrétaire Générale de l’Association Internationale de Géomagnétisme et d’Aéronomie (AIGA), Directrice du programme pour l'observation de la Terre solide à la Direction de la stratégie et des programmes du Centre National d'Etudes Spatiales (France), Madame Angéla CRACIUN, Scientifique Membre de l’Académie des Sciences de Russie, Présidente de la Fondation André MALRAUX, Présidente de l’Organisation Mondiale de Minéralogie