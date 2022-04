Marcel KAYUMBA

J'ai fait des études en sciences économiques appliquées et en développement international.



J'ai dirigé le Congrès Panafricain de la Jeunesse (CPJ), une ONG des jeunes. Ensuite, j'ai rejoint Ernst and Young, le cabinet d'audit. J'ai enfin rejoint la Commission européenne.



En dehors de mon travail, je suis un agent de développement pour l'Afrique. J'apporte ma contribution par la réflexion et par l'élaboration de projets.



J'ai choisi le capital investissement comme principal outil de développement économique sur le continent africain.



Le private equity (capital investissement) est aujourd'hui un mode de financement en croissance rapide en Afrique. Preuve qu'il répond à un besoin fort des entreprises, à la fois d'accéder à des capitaux de long terme et de bénéficier d'un accompagnement stratégique. L'Afrique attire 8% des montants levés au bénéfice des marchés émergents. C'était inimaginable il ya encore quelques années. Mais il faut poursuivre l'effort.



La réussite de chaque entreprise financée prend valeur d'exemple dans un contexte africain souvent difficile. Aussi les investissements des fonds de private equity stimulent-ils les économies africaines: création d'emplois, transferts de technologies, accès à des réseaux financiers et commerciaux etc.



Mes compétences :

Afrique

Mise en oeuvre de projets