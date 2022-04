Marcel Lapère, Technicien process et adjoint chef de quart dans la plus grande centrale biomasse de France et d'Europe de l'ouest ( 140 MW Thermique ), Je fais de la conduite de chaudière HP ( 120 bar à 520 °C ) depuis une salle de contrôle, en optimisant la combustion de la biomasse qui permet de produire de la vapeur saturée en H2O puis surchauffée qui une fois envoyée dans l'une des turbines que Nous avons ( Turbine à condensation GE 41MW ) produit de l'electricité. Je suis aussi amené à faire des inspections d'installations sur site, contrôler s'il y a dysfonctionnement éventuel, faire de la maintenance préventive et aussi faire des analyses d'eau de chaudière pour avoir une eau conforme pour la chaudière.

Je suis Titulaire d'un BTS systèmes électroniques et J'ai acquis mon expérience process énergétique dans une papeterie en Normandie ( M-Real ) lors de mes études de BTS.



Mes compétences :

technicien laboratoire