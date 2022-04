Marcel LE GUILLOUX

Il y a de la poussière sur mes spectacles comme ,la trace du temps sur un meuble

Comme un souvenir à vérifier ou à inventer

J'ai refusé le 'théâtre pauvre dans un bar "pour lui préférer "le "théâtre de bar"

J''ai inventé Le Théâtre National de bar......... dit ....; le TNB

Johnny...perpète de MLG

Un coeur sous une soutane de Arthur Rimbaud

Non,je ne me souviens plus!!!d'après Les soliloques du pauvre de Jehan Rictus

Au bout du comptoir,la mer de Serge Valetti

..........et j'ai écrit et joue pour tous ...et le crocrovola..

Je serai en Avignon avec 2 spectacles

-14h15 ...Et le Crocrovola...à La Bourse rue Campane

-18h30 Johnny...perpète à Mon Bar rue du Portail Matheron