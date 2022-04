Marcel LIOTARD

Après un début de carrière en TPE et PME, à industrialiser des produits issus de la R&D, vendre des "solutions technologiques" et développer des marchés en partenariat avec d'autres PME innovantes, j'ai eu l'opportunité de mettre mes compétences en innovation et conduite du changement au service du soutien logistique intégré (SLI) et de la réduction du coût du maintien en condition opérationnelle (MCO) d'un grand programme aéronautique.



Parallèlement, j'accompagne bénévolement des cadres en recherche d'emploi. Homme de réseaux, j'ai redynamisé l'association des diplômés de l’IAE d’Aix-en-Provence (2006 à 2008) et participé à l'animation de l’association des ingénieurs de l’Ecole Centrale de Marseille, de la CDAF (Compagnie Des Acheteurs de France) et de R2I (Réseau Industrie Innovation) pour, finalement, co-créer le Réseau Excellence (www.reseau-excellence.com) en 2008.





Mes compétences :

AIX

Coaching

Innovation

Logistique

Maintien en Condition Opérationnelle

MCO

SLI

Soutien logistique

Soutien logistique intégré