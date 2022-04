Marcel LOBE

Mes expériences au sein de groupes leader à forte culture du résultat m’ont apporté une expertise transverse des métiers de l’entreprise et des interactions indissociables à la performance. Au delà de l'aspect technique, mon offre de services repose sur une expertise managériale, de communicant en mesure de porter des projets structurants et de piloter la performance managériale, financière et opérationnelle.



Mes compétences :

Audit

Consolidations

US GAAP

Tax Planning

SAP

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

International Financial Reporting

Hyperion

Due Diligence

Cognos Impromptu

BPCS