Frédéric FILY

Mon métier : aider les entreprises à identifier leurs forces et les marchés correspondant, et entrainer les équipes dans ce redéploiement.



Mon savoir-faire : questionner, écouter, décider, redresser, créer, développer, challenger, engager, transformer, réorganiser, entraîner, manager, motiver, accompagner. Inculquer une solide culture du client et du résultat. Être exigent et savoir reconnaitre, en bien ou en mal. Des équipes, des affaires et des entreprises, en France et dans le monde.



Je sais aussi catalyser les talents et lintelligence des équipes, optimiser les structures et les coûts, enrichir ou bâtir une vision, conduire le changement.



Mes secteurs de prédilection : industrie et hautes technologies, dans tous les secteurs soumis à une farouche concurrence, où il faut donc se différencier et exceller pour réussir.



Mes compétences :

Marketing

Carte à puce

Gestion de projet

Direction générale

Business development

Management

Vente B2B

Management de transition

Semiconducteurs

Industrie

NFC

RFID

Sécurité des systèmes d'information

Machines électriques

Electronique

Ingénierie

Startups

Stratégie

Redressement d'entreprise

Finance d'entreprise

Innovation

Conduite du changement

Dynamisme

Capital risque

Restructuration

Vente

Management commercial

Marketing produit

Marketing international

Développement international

Management international

Marketing stratégique

Business planning