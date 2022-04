Marcel MARTIN

2MTS est spécialisée dans la location et la vente de matériel technique son et lumières, de décors, dans l'aménagement scénique et la scénographie.



Depuis plus de 10 ans 2MTS met à disposition des administrations, sociétés privées et particuliers tout son professionnalisme et son savoir-faire en matière de gestion évènementielle.



Depuis 2012, 2MTS détient les licences 2 et 3 d'entrepreneur de spectacles, gage de respect des normes et des législations liées aux spectacles vivants, et à l’embauche de personnel intermittent.



Ces licences ont permis à la société de développer une nouvelle activité de production et de diffusion artistique.



2MTS est située dans le sud de la France, à Solliès Ville à coté de Toulon dans le Var (PACA). Son positionnement central, à proximité des axes autoroutiers Nice / Aix en Provence / Marseille, lui permette un rayonnement régional.





