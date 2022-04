Marcel MATIP

Comment vous positione dans la globalisation est fonction de votre structure et de votre vision du futur de votre entreprise. Les services de gestion d'entreprises basés sur le concepte du cloud et plus précisement le SAAS (Software As A Service) forment la base de nos activités. La société vise à promouvoir la croissance des jeunes entreprises en offrant des moyens de travail à la hauteur de leurs budgets.

Au lieu d'investir dans l'achat, la maintenance et bien entendu le fonctionnement, une entreprise fixe ses dépenses en information par un contrat qui donne accès aux logiciels sur mésure.

Pour les jeunes entreprises, l'aquisition, le maintien de matériel informatique de pointe est tout simplement hors de question. Avec nos services, les avantages des grosses compagnies disparaissent. TRAVAILLER Où ET QUAND L'envie vous prend tant que vous avez accès à l'internet

La croissance du decteur des services basés sur le cloud est phénomenale. Les pratiques du siècle dernier où le parc d'ordinateurs et les armées de programmeiurs faisiaient la pluie et le beau temps tire vers la fin

P2 Capital Capital Funding Group, Inc est une Holdings basée aux USA





Mes compétences :

Réduction des coûts