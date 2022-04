Karine GUIHOT

Formalis est une société de services nantaise spécialisée dans le conseil en formation professionnelle.



Notre Mission

Offrir à nos clients et partenaires, notre expertise, notre réseau et notre vision innovante de la formation afin d’optimiser leurs projets formation



Nos clients : Entreprises / Consultants Formateurs / Organismes de formation /OPCA



Nos Domaines d’intervention :

- Conseil : De la conception du projet de formation à son évaluation

- Courtage & Achat de formation / Offre de formation sur catalogue et sur-mesure

- Étude sur les impacts quantitatifs et qualitatifs de la formation

- Recrutement

- Offre Business pour les Consultants Formateurs



Mes compétences :

Législation sociale

Gestion de projet

Management

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Gestion éco/fi

Ressources Humaines

Recrutement

Développement des compétences et GPEC

Droit de la Formation professionnelle continu

Développement commercial