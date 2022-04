Marcel MAVINGA

Rattaché au responsable HSE,

- je suis capable d appliquer et faire appliquer la politique sécurité et environnement du site industriel,on shore,PTW et offshore actuellement technicien HSE en offshore

-je sais comment faire l''évaluation des risques professionnels (mise à jour du document unique, pénibilité, risques chimiques, et suivi des actions correctives et préventives issue de cette évaluation, suivi du PTW et la pratique du SST et tant d 'autres

Avoir suivi plusieurs formations .........



Mes compétences :

Agent safety +HLO