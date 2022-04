Marcel MAYEMBO

COMPÉTENCES

Developper

Réorganiser une logistique de PMI ou de Services

Convaincre un groupe de personnes

Mettre en confiance les interlocuteurs

Conseiller/ Sensibiliser.

Rédiger des rapports techniques.

Analyser et contrôler des schémas techniques

Réaliser, mettre en place et suivre un audit.

FORMATIONS

Responsable Système Qualité Hygiène Sécurité Environnement, IFOCOP à ERAGNY (95)

Certificat en Phyto-Santaire -2009

D.U.T Techniques Commercialisation -I977

Formation en gestion d'entreprise,Communication personnelle -1975

PARCOURS PROFESSIONNEL

Responsable Commercial -Saint-Gobain Atlas (78)

Conseiller,vendre des disques à tronçonner et à meuler à destination des PME et PMI au Congo et en RDCongo.



Responsable commercial - société SMED (78)

Conseiller,vendre des groupes électrogène aux entreprises et les collectivités locales au Congo



Agent Commercial Indépendant

Vendre et négocier les biens



Directeur commercial C2A. Afrique .

Créer un bureau de liaison

Devenir une stratégie commerciale

Négocier les contrats de distribution

Animer et développer les réseaux d'agents.

Suivre ,gérer des commandes et les paiements



Actuellement / Responsable système QHSE (qualité / Hygiène /Sécurité /Environnement

Système de management Q H S E / Certification/ Audit / Système notamment ISO 9001-2008

ISO 14001-2004. QHSAS 18007-2007.





Avant d'être representant commercial, j'ai exercé etant, technico commercial, pour un central d'achat

Reception commercial avec les delegués commerciaux de multiples entreprises la taille de l'entreprise(PME/PMI, groupe industriel,.. l'equipement exemple, tregano, treca etc....Pour les collectivités et les particuliers.

Mes competences à mon activité au sein d'entreprises commerciales, industrielles, ou sociètés de services en relation avec differentes structures. production,marketing, bureaux d'études .

Mon environnement d'adoption de travail.

STRUCTURES

Entreprise commerciale

Entreprise industrielle

Société de service.



SECTEURS

Alimentaire

Batiment et travaux Publics-BTP-

Commerce/vente

Habillement/textile

Ferroviaire.

Industrie graphique

Industrie du papier,carton.

Environnement,securité,hygiène.

Métallurgie,travail des métaux.



Mes compétences :

Construction

Management