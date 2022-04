Marcel NDUW A SAKULOMB

Je me nomme Marcel Nduwa, je suis agé de 29ans, je suis detenteur d'un diplôme en Science commercial et administrative de linstitut kiwewe de kambove, une ecole conventionné catholique, ou j'ai aussi recu des formation sur la dynamique de groupe, le renforcement de capacite de groupe, le leadership dans un groupe et enfin l'animation de groupe chretienne.



Je suis aussi détenteur d'un diplôme en science informatique option informatique de gestion " analyse de systeme d'information et conception de base de données".



J'ai travaillé dans une entreprise minière, du nom de Chemaf SPRL, ou j'ai oeuvré comme assitant logistique, s'occupant principalement des archives, de la suivie des importations. cela durant les années 2007 et 2008.



De 2008 à 2009, j'ai ouvert une maison informatique qui s'occupé de la sous traitance informatique.



De Juillet 2009 à Mars 2010, j'ai travaillé dans l'industrie du tourisme au sein de l'hotel Kampi ya boma de Kolwezi ou j'ai oeuvré comme assistant administrateur et assistant comptable.



Pr un contrat à duré determiné j'ai travaillé pour le compte de Alstom BIRR, sur son chantier de NSEKE en RDC, à ENVIRON 95km de kolwezi pour le compte de la rehabilitation de la central hydro electrque.



Actuellemet, (Aôut 2010) je travaille pour le compte de Keytech congo une representation de Dell compagny.



Mes compétences :

Créatif

Humoriste

Initiative

ponctuel