Marcel PIRES

Créateur et gérant de la société SEP-PARIS, depuis 2006



Société rénovation/neuf bâtiment, avec spécialité plâtrerie (isolation, cloisons, faux plafonds, doublage…) et fermetures du bâtiment (fenêtres, volets vérandas).

-Expérience particulière dans les cloisons grandes hauteur, acoustique……( salles de spectacle, cinémas, théâtre, Ehpad, clinique….et autres).

- Compétences relationnelles et de management (management des salariés et des sous traitants, lien avec les maitres d’ouvrages, maitres d’œuvre, bureaux d’étude et de contrôle…)

- Compétences techniques (réponses techniques des appels d’offres, étude des CCTP, compétences de terrain et suivi sur les chantiers, connaissance des DTU et normes, gestion plannings, stocks, livraisons…)

- Compétences commerciales (élaboration et rédaction des offres aux marchés publics et privés, prospection …)

- Compétences administratives (gestion administrative, humaine, comptable et juridique de la société)





Equipe dirigeante :

M. PIRES, gérant, ancien conducteur de travaux. 20 ans d’expérience dans le bâtiment, spécialité plâtrerie, l’isolation, les menuiseries extérieures



Mes compétences :

bâtiment

Direction générale

Gestion de projet

Management

Gestion

Ressources humaines

Marketing

Vente

Développement commercial