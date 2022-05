Mickael PARIS

MI assainissement

Société d'assainissement qui as vue le jour en 2012

Chaque jour nous nous sommes construit en fonction des besoins de chacun de nos clients afin de pouvoir satisfaire à toutes demandes effectuées.

Que vous soyez un particuliers syndic de copropriété collectivités ou industriel nous intervenons 7/7 24/24 sur tous paris et ile de france dans les domaines suivants :



Location de cabine autonome biologique

WC urinoir lavabo douche

Cabine pour les chantiers

Cabine pour tous types d'évènements brocante mariage manifestations sportives fête de la musique etc....



Plomberie, rénovation complètes

Diagnostique

Recherche de fuite





Equipez de véhicule hydrocureur Haute pression / pompeur nous effectuons tous ce qui concernent:





- Les dégorgements de tous type de canalisations



- Les curage des canalisations dans l'urgence ou sous contrat



- Les pompages de tous type de fosse (bac à graisse, relevage, septique)



- Nous faisons des inspections télévisée avec rapport + CD ROM



- Nous faisons l'entretien des pompes de relevages, le remplacement ou la création



- Désinfection des gaines vide ordure



pose et entretient des micro station nous faisons des diagnostics de conformités de vos fosse septique





Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter les devis ainsi que les renseignements sont gratuit.



http://www.mi-assainissement-iledefrance.fr/



portable: 0613772386

Mail: services@miassainissement.com.



Mes compétences :

Ecoute client

Trouver des solutions en temps réels

Temps intervention

RÉACTIVITÉ ADAPTABILITÉ

Challenger et aimant relever les défis

Discrétion et responsabilité

Qualité de Service et Satisfaction Client

Nettoyage

Pompage

Dynamisme

Aéraulique et ventilation

Réactivité

Aimant son travail