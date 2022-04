Marcel POIRIÉ

En charge chez CANOPY ( the Open Cloud company of AtoS) de la responsabilité des clients et des Services pour l'Europe du Sud des solutions Cloud (SaaS, IaaS, PaaS, MaaS, DAaaS). Avec une croissance du chiffre d'affaires de 30% par an, CANOPY est un leader européen incontestable du Cloud.

Responsable de la mise en oeuvre des solutions Cloud, de la satisfaction des clients , du respect des SLAs et de la croissance du CA et de la marge, je suis le point de contact unique des différentes organisations d'AtoS (Cloud Services, Product Management, Sales,...). Je reporte directement au VP monde en charge du Business Operations.

Mon expérience d'Infogérance chez AtoS a été de plus de 3 ans au sein du Cluster Industrie, Distribution et Service où j'étais en charge des comptes transverses ERP (Services Applications Techniques) et en charge de grands comptes internationaux en direct (ALSTOM POWER,TRANSPORT et GRID AU au niveau international, GEORGIA PACIFIC EMEA) pour la gestion de leur infrastructure ERP (SAP Finance, Supply Chain ,BI, Ressources Humaines, PeopleSoft, Gestion de Tresorerie, ...) et applications spécifiques.

J'ai coordonné et piloté l'ensemble des prestations de services contractuelles en termes de delivery, en termes de qualité et en termes de maîtrise et d'optimisation des marges avec les différents pôles d'excellence d'ATOS INFOGERANCE basés en France et en Offshore (Maroc, Pologne, Inde, ...).

J'ai une trés grande expérience de management de centre de profit au niveau Europe, Moyen Orient et Afrique dans le domaine des services professionnelles acquise chez plusieurs Éditeurs de progiciels.

Grande expérience dans la direction technique et des opérations de la ligne de progiciel d'INFOR Enterprise Asset Management,

Directeur des Services et du Support chez DATASTREAM au niveau Europe Moyen Orient et Afrique

Gestion de grands projets opérationnels dans les secteurs d'activités Energie, Gestion du Patrimoine, Industrie, Pharmacie, Transport ...

Très bonne connaissance du secteur Pétrole & Gaz (TOTAL, SONATRACH, AGIP, ...);

Excellente expérience dans les audits SOX et audits techniques des datacenters.

Formation MIAGE suivie d'un DESS de Gestion des Entreprises à l'ISA de Grenoble.

Intérêts pour la gestion de centres de profits, de l'activité d'équipe et des affaires en général.



Mes compétences :

SAP

Support

Infogérance

APS

Program management

Offshore

Grands Comptes

Centres de profit

Infrastructure

ERP

GMAO