Marcel PREMEREUR

Après une formation Electronique au CEFTI-ICAM de Lille , j'ai évolué sur des systèmes de sécurité électronique au sein de différentes entreprises: VELEC (Télévision de France) - RITZENTHALER - FICHET BAUCHE et SECURITAS , dernière entreprise avant ma création d'entreprise en 2001, terminant mon statut de salairé comme RESPONSABLE DE PROJET sur le secteur Bancaire.



J'ai démarré mon activité en 2001 , mon entreprise "SECURE "est basé près de LILLE ( ZONE ARTISANALE LA FONTINELLE ANNOEULLIN 59112 ) Tel 03 2000 3804 / Fax 03 2000 3805.



Mon émail: direction.secure@gmail.com



Notre compte FACEBOOK

https://www.facebook.com/direction.secure/



Notre activité : commercialisation et distribution en négoce et aussi la pose avec nos techniciens sur le secteur de la fermeture (Portes et fenêtres).



Nos prestations sont réalisées sur des chantiers neufs, de réhabilitations et sur la fabrication de menuiseries adaptées au patrimoine historique.



Nous importons de toute l'Europe nos menuiseries pour satisfaire aux meilleurs prix le marché de la promotion immobilière .



Distribution et commercialisation de PORTES ENTRÉES ISOLANTES SLOVÈNE Ud:0,67 W/m2. K pour maisons BBC et PASSIVES (découvrez les sur notre site : http://www.secure-france.com



Depuis 2004 à ce jour :

Developpement de notre activité de services et d'interventions d'urgence aux biens sinistrés travaillant avec plus d'une vingtaine de compagnies d'assurances MACIF MATMUT MAIF ..... .

Nous sommes aussi prestataire pour lrs réseaux : IMH - MULTIASSISTANCE - DOMUS - TEXA. ...



NOUVELLE ACTIVITÉ DEPUIS 2015



SECURE a fait de la réparation nature BOIS-PVC-MÉTAL sa spécialité sur son secteur. Nous intervenons après différents sinistres en partenariat avec de nombreux cabinets d'Experts, Assurances , Syndics et Promoteurs

https://youtu.be/f3lSX_E95Vg

https://youtu.be/eHrRlkLpMfA





Par cette opération de réparation nos clients ne sont plus obligé de prévoir le remplacement de la menuiserie vandalisé ce qui permet de gagner du temps dans des délais court d'intervention pour la clôture des dossiers. Mais c'est surtout un gain économique non négligeable pour les compagnies .



Les compagnies qui nous font déjà confiance aujourd'hui : CUNNINGHAM LINDSEY - MATMUT - MACIF - EUREXO ....



Mes compétences :

marketing

vente / métrage / solutions Techniques et maîtrise

gestion d'un centre de profit et atteindre mes ob

administratif et social

Audit