Marcel QUAY-CENDRE

Passionné au service de l'épanouissement,

après 15 années de pratique d'art martiaux externe,

c'est à l'école de médecine chinoise de Lyon que j'ai appris à maitriser l'approfondissement intérieur, selon les règles de cette pratique chinoise millénaire, le Ying et le Yang.



Enchainant les enseignements et perfectionnements

dans la recherche du bien être, représentant 10 années de passion et de travail, et après avoir été diplômé d'école Française, Chinoise et Japonaise,

j'ai ouvert mon Centre de Bien-Être Victoria en 2006.



Je donne également des cours de Qi Gong, avec une centaine d'élève qui me suivent par semaine.



A l'avenir, je prévois de mettre en place des stages autour de toutes ces activités pour le bien être et l'épanouissement personnel.



Venez voir les soins proposé sur le site

