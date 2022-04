Marcel Soberman

Formation: Docteur en informatique Paris 6

Parcours professionnel:

Depuis janvier 2011: Conseil en R&D et en montage et financement de projets innovants:

Expert auprès de OSEO Innovation, du MESR et de la Commission Européenne



Responsable valorisation de la recherche et partenariats industriels CNRS/IN2P3

Coordinateur du projet de grille informatique à haute performance eToile et membre du projet européen EGEE

Directeur de projets en Informatique et Telecoms en SSII Tecsi - Steria

Chef du département Méthodes et Ingénierie du ministère de la Justice

Ingénieur système, chef de projet informatique, responsable technique CIRCE, INIST (CNRS), DGP







Publications:

Génie logiciel en informatique de gestion (Eyrolles)

Développement rapide d'applications (Hermes Lavoisier)

Les grilles informatiques (Hermes Lavoisier)



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Management

Recherche

Propriété intellectuelle

Informatique

Télécommunications

Gestion de l'innovation

R&D

Financement de la R&D et de l'Innovation