Marcel SOULA

A un moment de la vie où âge et compétence se confondent mon périmétre professionnel est essentiellement dirigé vers la formation (attestation aptitude ou autre) pour pallier certaines insuffisances des parcours institutionnels initiaux, les audits de terrain relatifs aux attestations de capacité en partenarait avec un des leader mondiaux du contrôle et de la certification, l'inspection des systémes de climatisations simples et complexes, l'étude de systémes de refroidissements (tunnels, water chiller, etc.). Mon coeur de métier est donc le froid et la climatisation