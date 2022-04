Créée en 2008, EGC est un cabinet comptable et fiscal basé à Pointe-Noire, Congo.

Nous intervenons dans le secteur pétrolier et para-pétrolier depuis plusieurs années.

Nos clients sont : TOTAL, ENI ou encore les entreprises minières sur la place.



EGC vous accompagne pour tous les services suivants:

- Formalité d'obtention ATE

- Création de Succursale

- Mise à disposition de personnel

- Comptabilité des coûts pétroliers (budget révisé, provision de clôture, réalisation définitive, brochure de comité de gestion et comité de direction)

- Fiscalité pétrolière



Mon rôle est d'accompagner les sociétés étrangères qui souhaitent s'implanter au Congo.



N'hésitez pas à me contacter

egconseil@yahoo.fr

ou marcel.tabuna@egconseil.com



Mes compétences :

Comptabilité générale

Fiscalité

Comptabilité analytique