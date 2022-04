Marcel TCHOUBAYE

Multi Services Enterprise est une entreprise de prestations de services dont le champ d'action couvre de nombreux domaines d'activités.



Au rang de celles ci: le courtage immobilier, le courtage automobile, le courtage des essences forestières, des produits exotiques et vivriers, l'import-export, le commerce général, le négoce international, le BTP, l'agriculture, la conception et la commercialisation des kits solaires pour ne citer que celles là...



Qu'il soit camerounais ou plus généralement africain, asiatique, européen, amérindien etc, quelque soit son sexe, son origine, sa race, son appartenance religieuse; nous considérons que le client est roi, à ce titre il est au centre de nos préoccupations et le satisfaire dans chacune de ses demandes et exigences sont notre priorité.



Dans chacun des multiples aspects de notre activité nous mettons un point d'honneur à donner satisfaction à chaque client et à leur fournir un service sur mesure.



Multi Services Enterprise, un service sur mesure!



Votre satisfaction, notre priorité.