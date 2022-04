Marcel TURBAUX

Fort de plus de 26ans d expérience dans le domaine de l agriculture , des transports, des services et des technologies, j ai donnai une nouvelle orientation à mes activités plus tourner vers la technologie, le monde du partage et oriente vers l international .

Pour le développement du nouveau groupe avons prévu des recrutements d ici 2016 d au moins 5 ingénieurs - développeurs spécialisé dans différents domaines de la gestion des données big data,marketing de proximite, de drone terrestre et aerien autonome de grande autonomie pour l agriculture , analyse des données de l infrarouge, gestion IA . Et aussi de 5 jeunes dans le marketing digital l équipe sera encadré par un responsable de projet en cours de recrutement

Le siège et bureaux du nouveau groupe sera situé dans la région nord pas de calais PICARDIE

Les entretiens débuterons début novembre 2015 par un cabinet de recrutement. Un recrutement pour une filiale sur l océan indien domaine tourisme et technologie est en cours