Marcel WANGRAOUA

Fonctionnaire de l’Etat Burkinabé depuis 12 ans, j’ai eu une première expérience en tant que Infirmier Diplômé d’Etat tout d’abord au district sanitaire de Réo où j’ai été infirmier chef de poste, puis à l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) où j’ai été enseignant permanent.

Titulaire d’un diplôme d’Attaché de Santé option Chirurgie obtenu à l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) de Ouagadougou depuis décembre 2006, je suis actuellement, en service au Centre Médical avec Antenne Chirurgicale (CMA) de Ziniaré où je m'occupe d'activité chirurgicale.

En outre, je suis très engagé dans le monde associatif afin d’être utile pour les populations vulnérables. Ainsi, je suis le secrétaire à la santé publique de l'Association- Education- Lumière (AEL) qui œuvre dans le domaine de l’éducation et la santé en milieu communautaire. Membre du Réseau Francophone International pour la Promotion de la Santé (REFIPS) et de l’Union Internationale pour la promotion et l’Education de la Santé (IUHPE), j'intégre les déterminants de la santé dans ma pratique quotidienne afin de mettre fin aux inégalités sociales et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de la vie des populations. Par ailleurs, je me suis inscrit à l’Université de Ouagadougou en Psychologie où je suis présentement en année de DEUG II.

Enfin,je suis le vice président international de la Jeune Chambre Internationale de ziniaré.



Mes compétences :

Administration

Chirurgie

Formation

INFIRMIER

Supervision