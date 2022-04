Marcel Yves BITANG

15 ans d'expérience professionnelle internationale (Cameroun, Congo, Côte d'ivoire, Guinée, Togo)

Master 2 DROIT, ECONOMIE, GESTION option Administration des entreprises IAE Poitiers France

Spécialiste des solutions clés en main Unix/Linux/Windows

Expert en analyse, conception, modélisation et sécurité des systèmes informatiques

DBA Oracle, SQL Server, MySQL, IBM DB2, HyperFile, FireBird, Interbase...

Développeur d'application Windows, Linux, Web, Java, Mono



Mes compétences :

Vente

Direction générale

Entreprenariat

Marketing

Saas

Business development

Informatique

Gestion de projet

Management

Microsoft SQL Server

Base de données

MySQL

ASP.NET

Visual Basic .Net

Oracle

Comptabilité

Gestion des ressources humaines

Java

Linux

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server 2005

Visual Basic

Oracle 10G

Microsoft Windows 2003 Server

ADO

Microsoft .NET Technology

Active Directory

Oracle 9i

NetBeans

Microsoft SQL Server 2000

ECLiPSe

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Seagate Crystal Reports

Sage Accounting Software

Personal Home Page

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft C-SHARP

WISE for Windows

Power AMC

ODBC

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft Internet Information Server

Microsoft ASP.NET

Merise Methodology

Firebird

Delphi

DB2

WinDev

SQL

PostgreSQL

Oracle PL/SQL

Oracle Applications

Oracle 11i

OLE

Microsoft Windows XP

Microsoft Transact-SQL

Microsoft Access

Macromedia Dreamweaver

Linux Red Hat

Java 2 Enterprise