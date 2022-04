Marcelin KAMIGNI FOZING

A l'écoute du marché je suis spécialisé dans la gestion des systèmes et infrastructures (Windows et Linux, technique et fonctionnel). J'ai des connaissances en Langage C, JAVA, HTML, UML, Merise.

Mes compétences en management me confèrent tout aussi une bonne vision de gestion de projet et d'équipe ainsi qu'une aptitude à me conformer à toute exigence de projet.

Je suis intéressé par les domaines suivants:

- supervision réseaux

- Systèmes (Microsoft et Linux).

- Réseaux.

- Support (Poste de travail, applicatif).

- Gestion de projet.

- les serveurs d'application

Néanmoins, je reste ouvert pour d'autres propositions car je ne suis pas figé sur un domaine ou un tel autre. Je suis joignable au 0033670135370 Email: marcelin_fozing@yahoo.fr



Mes compétences :

Business Intelligence

HTML

Active Directory

Domain Name Server Protocol

Dynamic Host Control protocol

Cascading Style Sheets

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Windows Server

OSPF (Open Shortest Path First)

BGP (Border Gateway Protocol)

Cisco Switches/Routers

Linux Debian

Microsoft Windows Server 2012 R2

LAN/WAN > VLAN

Microsoft Windows Server 2012

LDAP

Microsoft SQL Server

Linux

Microsoft Windows

Microsoft Windows 2008 Server

Oracle Enterprise Manager

PeopleSoft

Debian Ubuntu

Oracle Fusion Middleware

Microsoft Windows XP

GPO

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows Server Update Services

FTP

DFS

Microsoft Internet Information Server

Microsoft SharePoint

Nagios

SQL

Ubuntu

Virtualization

WebDAV

Microsoft Windows 2003 Server

Agile Methodology

Apache WEB Server

C Programming Language

EON

ITIL

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Java

Jboss

Jenkins

LAN/WAN > LAN

LAN/WAN > WAN

MAN

Merise Methodology

MySQL

Oracle

Router

TCP/IP

UML/OMT

WebLogic Enterprise Application Server

Wi-Fi