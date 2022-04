Marcelin OUEDRAOGO

TECHNICO- COMMERCIAL





Mon objectif : Etre complice d’une équipe commerciale performante pour

laquelle « efficacité » rime avec « écoute du client »





COMPETENCES

Commerciales

Adopter une démarche structurée pour prospecter, recruter et fidéliser de nouveaux clients, maitriser les techniques d’approche de négociation et organiser le marché en segment.

Recevoir les clients et leur présenter les produits offerts lors des foires et expositions

Ecouter les clients et les conseiller sur les meilleures options à faire.



Faire des comptes rendus écrits périodiques sur le comportement du

public face aux produits, avec des suggestions pour permettre d’améliorer

les prestations.



Prendre part aux sessions de formation.



Etablir les factures des clients ; gérer le chronogramme de facture ;

Traiter les réclamations de la clientèle ; exécuter les opérations de relance.

Traiter les appels d’offres

Relationnelles

. Interface entre tous les services et la société .

. Contacts permanents avec les prestataires de service, les fournisseurs : négociation et suivi.

Marketing

Réalisation des plans de communications Marketing,

Mise en place et gestion autonome d’actions de marketing direct,

Définition et mise en œuvre du Plan Marketing.

Participation active aux manifestations régionales

Elaboration d’outils d’aide à la vente

Gestion

Suivi et mise à jour de la base de données Clients/Prospects

Suivi des tableaux de bord de la Direction (Chiffre d’Affaires, objectifs…)

Planifier dans le temps les actions de ventes ; organiser des actions commerciales.

Diriger l’exécution d’opérations ; contrôlées le déroulement des opérations commerciales.

Administration des ventes





Informatique :

Maitrise de Microsoft Office (Word; Excel, power point ; Internet)



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

01 Septembre 2014 - à nos Jours : Ingénieur Commercial à Softnet Burkina

02 Septembre 2011 - 31 Aout 2014 : Chargé d’Affaires à Zil Energie

02 Septembre 2010 – 31 Aout 2011: Contrat à Zil Telecom.

02 Septembre 2010- 31 Aout 2010: stage à Zil Télécom dans le service commercial dont la mission est de faire la négociation commerciale, la vente des produits et le traitement des appels d'offre.

20 au 26 novembre 2011 : Formation sur les Affaires Commerciales, les Achats et Ventes, le Marketing local, la Stratégie de Prospection et la Stratégie de Négociation propre à Zil Télécom avec le PDG du groupe ZIL et le Président de l’Institut Africain de l’Entrepreneuriat et du Management, M. Maël THIAM.

22- 30 Novembre 2010: Formation sur le positionnement d'une entreprise par rapport à ses concurrents et la fidélisation de sa clientèle avec le Président de l’Institut Africain de l’Entrepreneuriat et du Management, M. Maël THIAM



01 Avril- 30 Juin 2010 : stage pratique à UNICOM

Détection de la clientèle cible

La vente des produits et services de l’entreprise



01 Juin - 30 Juillet 2010 : stage de fin de cycle à ARC Informatique (Fournisseur d’Accès Internet) à

Dakar

Etude sur la Technologie ADSL (connexion internet)

Etude de marché