Marceline KUELA

Economiste-gestionaire de formation avec un Master 2 en management de projet, je suis présentement chargée du suivi évaluation au programme ARPIC/Ministère de la culture et du tourisme. J'interviens également comme consultante dans quelques cabinets d'études de la place.

J'élabore également des projets et de plans d'affaires pour des particuliers. Ayant auparavant travaillé à la Direction des études et de la planification, j'ai une grande expérience en suivi-évaluation de projets et programmes et aussi en études économiques et sociales.



Mes compétences :

Étude de marché

Suivi-évaluation de projets

Conception de plans d'affaires

Management et gestion de projets