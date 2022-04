Marceline LAHAYE

Madame, Monsieur,





Après avoir occupée un poste responsable adjointe dans la société aldi marché je souhaite évoluer vers un poste responsable de rayon ou responsable de magasin.



Mon expérience en hard discount m'a apporté rigueur et organisation afin d'atteindre les objectifs fixés par ma hiérarchie.

Motivée et ambitieuse, je saurais mettre à profit mon goût du travail bien fait et mon perfectionnisme afin de satisfaire vos attentes et celle des chalands.

Tourné vers les autres, je vais aisément au devant de la clientèle et je noue facilement des contacts. Ce qui me permet de cibler leurs attentes afin de pouvoir y répondre au mieux.



Curieuse de découvrir un nouvel environnement, je m'intègre rapidement à mon équipe et assimile vite de nouvelle méthode de travail



Disponible pour entretiens, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations



M.Lahaye



Mes compétences :

Empathie