Marcella RUZZU

Senior confirmée, j’ai acquis tout au long de mon cursus professionnel, une autonomie et aisance de travail qui m'ont permis d'évoluer dans différents secteurs d'activité complètement différents (privé ou public - petite ou grande infrastructure) et ceci avec une grande adaptabilité aux taches, aux différents environnements et aux personnes.

Respectueuse des autres, toujours à l'écoute avec une grande ouverture d’esprit, tolérante et ouverte à la critique constructive, j’aime le travail d'équipe.

Ma priorité est d'être capable de répondre aux besoins, process, procédures et taches demandées en adéquation avec la politique d'entreprise.

Aujourd’hui, je souhaite relever un nouveau challenge professionnel, en y apportant mes compétences, mes aptitudes et mes connaissances du monde de l’assurance vie le cas échéant.

Adaptation - Performance - Accompagnement du changement - Développement de la croissance - sont des atouts qui font de moi une collaboratrice impliquée et soucieuse de réussir pour répondre à ses engagements.



Mes compétences :

Diary Management

Feasibility Studies

Agent