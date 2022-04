Marcelle Chimene DHOMNY POUNGUEY

Je suis Marcelle Pounguey âgée de 30 ans;sexe féminin.je suis licencie en tourisme après avoir obtenu un BTS en gestion hôtelière. Aussi forme par IATA en service clientèle des compagnies aériennes. je suis bilingue français anglais:j’ai pressente deux formations en Afrique du sud en IATA et en centre d'appel.Travaillé comme téléconseillère a BOMBOY SA; et à présent commercial dans un hôtel à DOUALA.J'aimerais bien rencontrer des personnes qui exercent la même activité que moi pour pouvoir nous compléter et nous entre aider.



Mes compétences :

Tourisme

root training

hotel management

Microsoft Word

Microsoft Excel

Good communication skills

Bug Tracking System